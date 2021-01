Cina, presentato il “treno proiettile” che raggiunge i 620 km/h

Nei giorni scorsi in Cina, nella città di Chengdu, è stato presentato ai media il prototipo di quello che è già stato ribattezzato come il “treno proiettile”: si tratta di un treno Maglev a levitazione magnetica che è in grado di raggiungere una velocità di 620 km/h.

Come riporta il South China Morning Post, il prototipo è lungo 21 metri e per realizzare la dimostrazione delle sue potenzialità, i ricercatori universitari hanno costruito 165 metri di binari.

I ricercatori hanno spiegato che la tecnologia utilizzata per far muovere questo treno è molto più economica ed efficiente rispetto ai mezzi in circolazione oggi, perché sfrutta l’azoto liquido come sostanza di raffreddamento anziché l’elio liquido utilizzato finora nei modelli a levitazione magnetica. Il treno è stato progettato per raggiungere i 620 km/h, ma i ricercatori sono già al lavoro per aumentare il limite a 800 km/h; le tecnologie utilizzate rendono il mezzo anche molto più stabile rispetto a quelli realizzati in precedenza.

Per vedere in circolazione una prima versione commerciale del “treno proiettile”, però, bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo. Il vicepresidente della Southwest Jiaotong University, il professor He Chuan, ha lavorato alla costruzione del modello e, secondo lui, il primo treno dotato di questa moderna tecnologia potrebbe entrare in funzione entro 3-10 anni.

Attualmente la Cina è dotata del sistema di treni Maglev commerciali più veloce del mondo, lo Shanghai Transrapid, che al momento utilizza modelli che viaggiano a una velocità massima di 430 km/h e che collegano la metropoli con il suo aeroporto internazionale.

I treni che i ricercatori stanno mettendo a punto in questo periodo, potrebbero rendere i viaggi più rapidi ma anche più economici in un futuro che, come anticipato, non è poi così lontano, visto che si parla di qualche anno. Questi treni supertecnologici fanno parte di un progetto ben preciso voluto da Pechino per creare dei collegamenti più veloci tra le città più grandi della Cina. Ben presto, dunque, questa nuova rete di trasporti potrebbe rendere molto più semplice gli spostamenti da una Regione all’altra del Paese asiatico.