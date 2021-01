Christina Ricci vittima di violenze domestiche durante il lockdown?

Secondo Tmz, Christina Ricci avrebbe presentato (e anche ottenuto) un'ordinanza restrittiva contro il marito James Heerdegen, accusato di averla picchiata in diverse occasioni dalla fine del 2019.

L'attrice, che ha debuttato nel mondo del cinema all'età di 10 anni nel film "Sirene" e ha interpretato ruoli indimenticabili come Mercoledì ne "La famiglia Addams" (nel 1991) e la piccola Kat in "Casper" (nel 1995), aveva già deciso di chiedere il divorzio quando è scoppiata la pandemia. Così, a causa del lockdown, l'attrice si sarebbe ritrovata intrappolata in casa con quello che avrebbe definito un "abusatore violento".

Secondo il sito di gossip, i documenti dell'accusa parlerebbero di almeno due aggressioni gravi, una delle quali avvenuta in presenza del figlio di 6 anni della coppia, con tanto di testimonianze fotografiche delle presunte lesioni.

Il legale della Ricci avrebbe pertanto chiesto e ottenuto dal tribunale un ordine restrittivo che impone ad Heerdegen di restare ad almeno 100 metri di distanza dall'attrice e dal bambino.

La difesa, d'altra parte, nega le accuse e le rispedisce al mittente, sostenendo che il soggetto problematico della coppia sarebbe proprio l'attrice a causa della sua dipendenza da alcol e droga.

(Credits photo: Instagram/riccigrams)