Organizzano una festa di compleanno per il gatto: 15 contagiati

Sta facendo il giro del web la notizia di un focolaio di coronavirus sviluppatosi in Cile a causa di una festa organizzata da alcune persone per celebrare il compleanno di un gatto. La conseguenza inevitabile di questo raduno è stato il contagio di 15 persone, risultate positive al Covid-19.

La storia arriva dal comune di Santo Domingo, in Valpairiso, ed è stata raccontata dal sito Rt.com. Una bufala? Sembrerebbe proprio di no. A confermare la veridicità della storia, come riporta il sito, è stato l'intervento di Francisco Alvarez, capo del Centro sanitario di Valparaíso, che ha commentato l'episodio durante un'intervista a Radio Bio Bio affermando: "Quando l’ho saputo ho pensato fosse uno scherzo".

Alvarez ha proseguito: "Anche se può sembrare incredibile, anche queste cose accadono nel nostro Paese". Poi il funzionario ha aggiunto: “Lo abbiamo detto in ogni modo possibile: bisogna stare a casa, oppure, se è proprio necessario incontrarsi, bisogna prendere tutte le precauzioni necessarie”.

