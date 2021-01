Arnold Schwarzenegger si fa vaccinare e posta un appello invitando i fan ad imitarlo

Anche Arnold Schwarzenegger ha supportato la campagna di vaccinazione negli Stati Uniti postando sul suo seguitissimo profilo Instagram un video nel quale lancia un appello ai fan (in perfetto stile Terminator).

L'ex governatore della California, in fila nella sua auto al Dodger Stadium di Los Angeles, ha mostrato ai fan il momento in cui lui stesso ha ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid. Poi si è rivolto all'obiettivo e ha esclamato: "Fate come me se volete vivere!".

Nella didascalia che accompagna il video, l'attore 73enne ha spiegato: "Oggi è stata una bella giornata. Non sono mai stato tanto felice di stare in coda. Se siete idonei, fate come me e prenotatevi per fare il vaccino".

Oltre che per l'età, Schwarzenegger rientra tra i soggetti idonei a ricevere la prima dose di vaccino per i pregressi problemi di salute. L'attore è stato infatti recentemente operato al cuore.

Prima di lui, hanno deciso di sostenere pubblicamente la campagna di vaccinazione anche altri personaggi famosi, come Ian McKellen (l'attore che ha interpretato Gandalf ne "Il Signore degli Anelli"), Steve Martin e Isabella Rossellini.

(Credits photo: Instagram/schwarzenegger)