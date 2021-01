Muore a 10 anni dopo una presunta sfida di soffocamento su TikTok

Antonella era una bambina di 10 anni, con tutta la vita davanti, felice e spensierata. Purtroppo questa è una favola che non si avvererà mai, perché Antonella è morta ieri a Palermo per prolungata asfissia. La storia della piccola mette i brividi. Stando alle ipotesi, Antonella avrebbe partecipato a una challenge di resistenza estrema su TikTok - Blackout challenge - una sfida di soffocamento, in pratica. La procura della Repubblica ha aperto un fascicolo con l'accusa di istigazione al suicidio.

Dopo il decesso, i genitori hanno dato il consenso per la donazione degli organi della loro piccola: ora Antonella aiuterà altri bambini in difficoltà. Secondo quanto ricostruito, la ragazza avrebbe detto al padre e alla madre che andava a fare la doccia. La sorella di 5 anni, preoccupata perché Antonella ci metteva molto, è entrata in bagno e ha visto la drammatica scena. La bambina aveva la cintura dell'accappatoio stretta al collo ed era legata al termosifone. Inutile la corsa all'ospedale, Antonella non ce l'ha fatta.

Dopo la terribile scoperta, l'altra sorella di 9 anni avrebbe rivelato ai genitori: "Antonella stava facendo il gioco dell’asfissia, io lo so". È così che gli inquirenti hanno sequestrato il cellulare della piccola nella speranza di trovare qualche prova. In questa assurda e pericolosa sfida social lo scopo è quello di restare senza respiro il più tempo possibile, mentre altri utenti collegati incitano i concorrenti a resistere.

Sono intervenuti anche da TikTok. Un portavoce della società ha dichiarato di non aver "riscontrato alcuna evidenza di contenuti che potessero avere incoraggiato" tale tragedia. E aggiungono che stanno continuando "a monitorare attentamente la piattaforma come parte del continuo impegno per mantenere la community al sicuro".

Speriamo che si faccia chiarezza al più presto.