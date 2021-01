Lasciata all'altare dal futuro marito, sposa uno degli invitati

L'incredibile episodio è realmente accaduto a Tarikere taluk, un piccolo villaggio nello stato di Karnataka, in India. Come ha raccontato il Bangalore Mirror, un uomo di nome Naveen e la sua fidanzata Sindhu stavano per sposarsi, ma qualcosa è andato storto proprio al momento del fatidico "si".

A quanto pare Naveen aveva un'amante che ambiva a qualcosa di più. Quest'ultima, infatti, aveva minacciato di togliersi la vita se l'uomo avesse sposato la fidanzata. A questo punto, per evitare il dramma, Naveen ha deciso di mollare la promessa sposa e scappare con l'amante.

La sposa, ignara di tutto, si è presentata all'altare come previsto nel giorno del matrimonio, ma si è ritrovata sola.

Quando la donna ha scoperto tutto, però, non si è persa d'animo. Per non mandare a monte la cerimonia, ha esaminato tutti i presenti in cerca di qualcuno che potesse sostituire lo sposo fuggito e ha scelto il direttore d’orchestra, con il quale è convolata a nozze.

