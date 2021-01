Tra Fabrizio Corona e Asia Argento è di nuovo amore? La foto del bacio

Qualche giorno fa Fabrizio Corona ha dichiarato che a breve sposerà Lia Del Grosso, imprenditrice veronese titolare di un’azienda di organizzazione eventi: a novembre, a Milano, sono state anche esposte le pubblicazioni di matrimonio e, dunque, le nozze dovrebbero essere celebrate entro 180 giorni, ossia entro maggio circa.

Tutto sembrava pronto per il grande evento ma in queste ore qualcosa potrebbe essere cambiato. Sui social, infatti, stanno facendo scalpore alcune foto che ritraggono Fabrizio Corona con una delle sue ex, Asia Argento: tra i due ci fu una relazione breve e passionale che riempì le pagine dei giornali di gossip e adesso pare ci possa essere spazio per un ritorno di fiamma.

I due si sono incontrati in occasione della presentazione del libro autobiografico che l’attrice ha appena pubblicato con il titolo “Anatomia di un cuore selvaggio”. In un primo post, l’ex re dei paparazzi ha pubblicato la foto della copertina del libro di Asia scrivendo: “Ci vuole coraggio a prescriversi da soli una auto-autopsia completa. Non so in quanti sarebbero soddisfatti dell’esito dell’analisi spietata di sé stessi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

In un secondo post, Fabrizio ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme alla sua ex: Asia è seduta sulle sue gambe mentre lo abbraccia e lui la bacia su una guancia. “L’amore al di là del cuore”, recita la didascalia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

Nel terzo post pubblicato da Corona c’è scritto “The show must go on”: la foto ritrae Asia Argento con la maglietta sollevata, mentre lui le abbassa un po’ i pantaloni per far vedere i suoi tatuaggi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

L’immagine che sta facendo discutere più di tutte, però, è quella pubblicata dalla figlia di Dario Argento sul suo profilo: in questa foto lei è sempre seduta sulle gambe del suo ex, ma questa volta oltre ad abbracciarsi si scambiano anche un tenero bacio sulle labbra. “Celebrate!”, ha scritto l’attrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da asiaargento (@asiaargento)

Adesso tutti si stanno chiedendo cosa significano davvero questi scatti: è solo uno scherzo tra vecchi amici? È una trovata pubblicitaria per promuovere il libro e far parlare di sé? Oppure testimoniano davvero un ritorno di fiamma tra i due? Al momento i due protagonisti di questa storia hanno rilasciato dichiarazioni in merito, dunque bisognerà aspettare per saperne di più.