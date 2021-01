Can Yaman regala il suo numero di cellulare in diretta e il pubblico va in delirio

Sabato 23 gennaio è andata in onda la terza puntata dell’edizione 2021 del programma “C’è posta per te”, condotto da Maria De Filippi. L’ospite speciale della serata è stato Can Yaman. L’attore turco è stato protagonista di una storia bellissima e molto commovente tra una zia e sua nipote: la giovane Achiropita ha deciso di fare una sorpresa alla zia Maria, per ringraziarla di aver sempre protetto lei e i suoi fratelli, anche quando la mamma non c’era più. “Mi dici sempre che sono la gioia di zia Maria e non sai quanto mi piace questa cosa, perché mi fa sentire ancora piccolina – ha detto la nipote - Noi nipoti e le tue figlie ti diamo tanto da fare. So che anche a te manca, che la sogni e vorresti che fosse qui con te. Voglio abbracciare il tuo smarrimento, se hai paura apriti con me. Se io sono sopravvissuta alla sua fine è perché ho te. Anche tu hai me, anche se non sarò mai lei. Nessuno potrà dimenticare quello che hai fatto per la mamma. Per tre anni, ti sei occupata solo della sua battaglia. La tenevi sempre per mano. […] La mamma, sono sicura, sarebbe d'accordo con me quando dico che tu sei la persona migliore da avere come mamma bis. Ti prego anche tra 20, 30 anni continua a chiamarmi ‘Gioia di zia Maria'".

Alla fine per la zia Maria è arrivata la sorpresa: “Sei pronta a svenire? – ha proseguito la nipote – sta per entrare il mio grazie più bello del mondo”. A quel punto è entrato in studio Can Yaman e il pubblico è andato in delirio.

Dopo averle regalato dei fiori, l’attore si è seduto accanto a Maria e ha detto: “Sono seduto accanto a un angelo, anche io sono stato cresciuto dalle nonne. Mi hanno fatto crescere, mentre i miei genitori lavoravano – ha raccontato - La vostra è una storia che emoziona anche me, quando penso al mio passato. Le donne sono importantissime. Sarei una nullità, se non ci fossero le donne che ci sono state nella mia vita. Ho sentito che hai una grande passione per la mia serie. Vedo che tanta gente ha tanta tristezza nella vita, è emozionante per me portare gioia". Alla fine ha regalato a Maria una scatola rossa, che conteneva dei bicchieri di tè: "Sarebbe bello dopo incontrarci e prendere un tè”.

Questo non è stato l’unico dono dell’attore: a Maria ha regalato anche la pietra di luna, una bianca e una nera, che lui porta sempre con sé perché sostiene che portino bene; poi le ha donato una collana con un ciondolo con la foto della sorella, un cellulare con una sua foto e il suo numero di telefono: “Promettimi che non lo darai a nessuno”. A quel punto il pubblico è andato in delirio di nuovo e in tante hanno urlato “Dai il numero anche a me!”. Ma non è finita qui: Can ha chiesto a Maria di scegliere una cosa che lui aveva addosso, tra anelli, collane e giacca. La signora ha scelto la giacca, così lui se l’è tolta e le fan presenti sono impazzite di nuovo nel vederlo in canotta. Maria De Filippi è dovuta intervenire per chiedere al pubblico di contenersi.

Can Yaman è stato introdotto con un video che ha raccontato la sua storia e la sua carriera: “A volte penso che voglio smettere di fare l'attore - ha detto - Io ero avvocato, ma come attore so di toccare le vite, così dimentico l'idea di smettere”. Per la gioia di tutte le fan come Maria e sua nipote, Can Yaman continuerà a recitare e a far sognare tutti, come è accaduto con “Daydreamer – le ali del sogno”, la serie che lo ha reso così famoso in Italia.