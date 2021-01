Elon Musk lancia un contest da 100 milioni di dollari su Twitter

100 milioni di dollari per la migliore proposta di progetto su come catturare l’anidride carbonica. Con questo obiettivo Elon Musk annuncia su Twitter un contest per la difesa dell’ambiente: "Donerò $100M a favore della migliore tecnologia per catturare l’anidride carbonica", ha scritto in un tweet.

Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2021

Al momento non sembra esserci un vero e proprio bando, e sconosciuti restano anche modalità e requisiti di partecipazione per l’inoltro delle domande. Prima di questa iniziativa ve ne era stata un’altra, altrettanto lodevole, ossia l’annuncio di una donazione di 5 milioni a favore della Khan Accademy, una onlus con la mission di rendere l’istruzione accessibile alla gran parte delle persone, grazie a dei webinar online.

Operazioni nuove per Musk che, fino a poco tempo fa, di certo non brillava come il più attivo tra i filantropi (vedi Bill Gates e Jeff Bezos).

Con quest’ultimo progetto però, se realizzato, Elon Musk potrebbe addirittura superare per generosità l’offerta di X-Prize - fondazione per la promozione di idee innovative radicali - che nel 2018 aveva messo in palio 20 milioni di dollari con lo stesso attuale obiettivo di Musk.