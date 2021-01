Lasagna in tubetto (come dentifricio): la creazione del vincitore di MasterChef 6 fa discutere

Valerio Braschi, vincitore della sesta edizione di MasterChef e da circa un anno e mezzo gestore del ristorante "1978" a Roma, torna a far parlare di sé e lo fa con un'idea che ha stupito tutti: la lasagna in tubetto.

La creazione dello chef santarcangiolese è stata presentata per la prima volta poco prima della chiusura dei locali e pare che sia stata molto apprezzata dai clienti che l'hanno spalmata sul pane. Poi, però, lo chef si è spinto oltre e ha servito il tubetto di lasagna-dentifricio insieme ad uno spazzolino da denti realizzato in pasta all'uovo e accompagnato da un brodo di parmigiano stagionato, come se fosse collutorio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valerio Braschi (@valebraschi)

Valerio ha raccontato che questo piatto, che verrà inserito nel suo menu degustazione, è nato da un suo ricordo d'infanzia: "Da bambino la mattina dopo le feste, appena svegli, ci lavavamo i denti con una bella forchettata di lasagne avanzate in frigo dal giorno prima".

Nonostante la chiusura dei locali, sono bastate le foto postate sui social a scatenare i commenti e le reazioni di tanti. Oltre ai tantissimi complimenti (giunti anche da chef stellati del calibro di Igles Corelli e Terry Giacomello), ovviamente non sono mancate le critiche, ma, come racconta lo chef: "Se tanti ne parlano significa che ho colpito nel segno e ho fatto un piatto innovativo".

(Credits photo: Instagram/valebraschi)