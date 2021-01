La Divina Commedia diventa un gioco da tavolo tra santi e dannati

Dannati, fiere, allegorie e terzine della Divina Commedia diventano un gioco da tavolo per ragazzi e adulti. L'idea è stata lanciata dalla casa editrice Sei che, in occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, ha pensato di allegare il gioco all’edizione rinnovata del suo testo commentato, usato nelle scuole italiane da oltre vent'anni.

Per la casa editrice (che in passato ha già proposto giochi ispirati ad altri capolavori e avvenimenti storici) si tratta di un'occasione imperdibile per avvicinarsi ai personaggi danteschi "in modo giocoso ma didatticamente e criticamente inappuntabile".

Il gioco proposto è un percorso in stile "Gioco dell'Oca" al quale si può partecipare singolarmente o in squadra, preferibilmente dopo aver studiato l'argomento. Il percorso è composto da caselle con le guide (che permettono di tirare ancora i dadi), con i personaggi e con i luoghi (che fermano il giocatore per un giro). Beatrice, come una sorta di jolly, può intercedere per i giocatori, ma può essere invocata una sola volta durante la partita. Alla casella finale è San Bernardo ad accogliere i giocatori con la preghiera alla Vergine.

