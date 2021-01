La figlia di Madonna, Lourdes Maria, debutta sui social

Di certo essere la figlia di una popstar di successo non dev’essere semplice: Lourdes Maria Ciccone Leon, da sempre chiamata Lola, però, sa come difendersi e lo fa senza alcun timore. La primogenita di Madonna ha debuttato su Instagram e in pochissime ore è riuscita a superare i 50mila followers e anche a dare scalpore. La 24enne, nata dalla relazione della cantante con il suo ex personal trainer cubano Carlos Leon, ha infatti esordito sul noto social network pubblicando alcune immagini sexy in cui appare di spalle indossando un costume a due pezzi, con il lato B ben in vista e lo sguardo provocante.

A fare notizia, però, sono stati soprattutto le risposte irriverenti che Lola ha riservato ai followers che hanno osato criticarla o fare battute poco carine su di lei o su sua madre. “Vuoi solo attirare l’attenzione… cosa penserebbe tua madre!”, ha scritto, ad esempio, un utente. La risposta della giovane è stata: “Tua madre sa che non ti lavi il c**o?”.

Un altro utente, invece, le ha scritto: “Tua madre ha creato un capolavoro intitolato Hard Candy”. Probabilmente il fan si riferiva all’album di Madonna del 2008, ma forse Lola ha frainteso le sue parole, pensando che con “hard candy” intendesse ciò che nello slang americano significa “minorenne attraente per gli uomini anziani”. Così la giovane ha risposto: “Tua madre succhia c***i”. Probabilmente poi Lola si è resa conto dell’errore e il commento al vetriolo è stato prontamente rimosso.

Dopo queste prime immagini, la ragazza ha pubblicato due video relativi a uno spot per il noto marchio sportivo Adidas del quale è stata la protagonista insieme ad altri giovani modelli e ballerini.

