La Disney vieta ai minori di 7 anni Peter Pan, Dumbo e gli Aristogatti: "Veicolano stereotipi razzisti"

Peter Pan, Dumbo e gli Aristogatti non saranno più visibili ai minori di 7 anni. La Disney ha deciso di vietare questi grandi classici e ne ha inibito la visione dalla sua piattaforma di streaming: veicolano messaggi razzisti. Nel dettaglio, la tribù indiana di Giglio Tigrato in Peter Pan è definita come "pellerossa". Il gatto siamese Shun Gon degli Aristogatti è raffigurato con tratti orientali troppo caricaturali. Dumbo, invece, non rispetta il lavoro degli schiavi afroamericani.

I 3 cartoni saranno disponibili per i bambini sopra i 7 anni con il seguente avviso: "Questo programma include rappresentazioni negative e/o denigra popolazioni o culture. Questi stereotipi erano sbagliati allora e lo sono ancora. Piuttosto che rimuovere questo contenuto vogliamo riconoscerne l’impatto dannoso, imparare da esso e stimolare il dibattito per creare insieme un futuro più inclusivo".

Il disclaimer è attivo da ottobre dello scorso anno, ma ora la Disney ha optato per misure più drastiche al fine di combattere gli stereotipi dannosi che questi film per bambini veicolano.