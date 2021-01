Elon Musk: per difendersi dagli attacchi online cerca un social media expert

"Affrontare con pensiero critico l’escalation di attacchi sui social media diretti al Ceo" messi in atto da haters e troll su varie piattaforme: questo il requisito fondamentale per candidarsi come social media expert alle dipendenze di Elon Musk.

Il magnate di Tesla sarebbe dunque in cerca di un esperto di social media per proteggersi da eventuali (e molto probabili, visto il rapporto controverso di Musk con il web) attacchi online. La risorsa dovrebbe essere uno "specialista dell'assistenza clienti", che si occuperà di "risolvere o portare ai superiori le lamentele attraverso canali appropriati e affrontare le escalation di attacchi sui social media diretti al Ceo con pensiero critico".

Se avete almeno un anno di esperienza in un call center, familiarità con Windows e Microsoft Office, se fate gioco di squadra, siete fuori dagli schemi e sapete prendere l’iniziativa, adattandovi rapidamente ai cambiamenti, sappiate che le candidature sono ancora aperte. La retribuzione? Per ora resta top secret, ma sui benefit non ci sono dubbi…