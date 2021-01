Bernie Sanders sfrutta il suo meme virale per una buona causa

Nei giorni scorsi Bernie Sanders è diventato una vera star del web: all’Inauguration Day il Senatore democratico è stato immortalato mentre era seduto sugli spalti e seguiva la cerimonia con aria annoiata, in una posa divertente con gambe e braccia incrociate e con addosso una giacca a vento e dei guanti di lana pesante.

Quell’immagine è ben presto diventata un meme virale e il politico è finito in famosi quadri e scene tratte dai film, diventando un trend topic su Twitter. Vista la crescente popolarità, Sanders ha così deciso di sfruttare la situazione per una buona causa: il Senatore ha fatto realizzare delle felpe con la sua iconica foto per venderle sul suo store e raccogliere così dei soldi che saranno devoluti a Meals On Wheels, l’associazione benefica che si occupa di distribuire pasti agli anziani bisognosi del Vermont, lo Stato per il quale lui, tra l’altro, è stato eletto.

We are filled with gratitude for the support of our Meals on Wheels program by @SenSanders and so many folks local and across the country.



The sweatshirt may be sold out but you can still support Meals on Wheels: https://t.co/W8uaJXcekh https://t.co/KO7dv2REJp — Age Well (@AgeWellVT) January 23, 2021

Inutile dirlo, le felpe hanno avuto un successo incredibile e sono già sold out: sul sito online è comunque possibile procedere all’acquisto ma, data l’enorme richiesta dell’articolo, si rischia di dover aspettare qualche settimana prima di riceverlo. Intanto, gli effetti positivi di questa iniziativa si iniziano a far sentire: Age Well, che da 40 anni si occupa di aiutare gli anziani in difficoltà nel Vermont, ha fatto sapere che nelle ultime 72 ore sono arrivati tantissime risorse grazie ai soldi ricavati dalla vendita delle felpe e donati da Sanders per la causa. Questa storia potrebbe diventare un esempio, nella speranza che da altre immagini virali nasca il desiderio di fare del bene.