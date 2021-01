1727Wrldstar (quello di "Ho preso il muro fratellì") in carcere per maltrattamenti e droga

Il rapper e influencer romano 1727Wrldstar è stato arrestato per maltrattamenti, lesioni nei confronti della compagna, ricettazione di timbro medico, droga e anabolizzanti. Il pubblico ministero ha chiesto la custodia cautelare in carcere.

Al secolo Algero Corretini, il cantante 24enne è noto per un video in cui, a bordo della sua auto, dopo essere finito contro un muretto a 110 chilometri orari, esclama: "Ho preso il muro fratellì, ho sfonnato tutto fratellì. E sì fratellì ho preso il muro, oggi doveva annà così". In seguito alla richiesta di aiuto della sua fidanzata, è stato raggiunto dai carabinieri di Ponte Galeria, allertati dalla madre della vittima.

Stando alla ricostruzione dei fatti, i due avrebbero avuto un’accesa lite, culminata con un’aggressione da parte del rapper che ha costretto la donna a fuggire dalla sua furia, senza nemmeno potersi vestire. Subito è scattata la denuncia, e quindi l’arresto.

Una volta giunti presso l’abitazione del rapper, i carabinieri hanno perquisito l'appartamento, rinvenendo droga, sostanze anabolizzanti e il timbro di un medico utilizzato per falsificare ricette di farmaci. A questo punto è scattata anche l'accusa di ricettazione. La compagna è stata trasportata in ospedale a causa delle ferite e i traumi riportati a seguito delle percosse, che le hanno procurato la lesione del timpano e la frattura di una costola.