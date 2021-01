Vanessa Bryant posta un commovente ricordo ad un anno dalla morte di Kobe e Gigi

È già trascorso già un anno dal drammatico incidente in elicottero nel quale persero la vita Kobe Bryant, la figlia 13enne Gianna Maria Onore, detta Gigi, e altre 7 persone. Il gruppo si stava recando a Los Angeles per un allenamento di basket.

Vanessa Bryant, la moglie di quello che era considerato uno dei più grandi atleti di tutti i tempi oltre che un vero e proprio idolo nel mondo del basket, ha postato un nuovo commovente ricordo dei suoi cari scomparsi. Si tratta di una lettera scritta da una delle migliori amiche di Gigi.

La didascalia che accompagna la lettera recita: «Oggi ho ricevuto questa dolce lettera da una delle migliori amiche di Gianna, Aubrey. Ti amo Aubz (come ti chiamerebbe la mia Gigi). Grazie mille per aver condiviso meravigliosamente alcuni dei tuoi ricordi della mia Gigi con me e per avermi permesso di condividerli qui sul mio profilo Instagram. La mia Gigi è INCREDIBILE e apprezzo davvero la tua premurosa lettera. Ti ama così tanto. Mi mancano così tanto anche la mia bambina e Kob-Kob. Non capirò mai perché e come sia potuta accadere questa tragedia a esseri umani così belli, gentili e sorprendenti. Non mi sembra ancora vero Kob. Gigi, rendi ancora orgogliosa la mamma. Ti amo!».

