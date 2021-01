Siamo nell'era dello "slow love", sospesa tra Tinder e la voglia di relazioni vere

In un mondo che va alla velocità della luce, dove si trova difficilmente il tempo per dedicarsi a se stessi, l'amore occupa un posto necessario. Peccato che non è per tutti semplice trovarlo. La generazione che più di tutte ha visto infrangere i propri sogni romantici è la Y, ovvero i Millennial. Il punto della situazione lo fa Chiara Monateri su Mashable, una lucida riflessione su cosa stanno facendo della propria vita amorosa i 30/40enni di oggi.

Secondo quanto rivelano i dati sull'argomento, i Millennial non escono più per gli appuntamenti, fanno meno sesso e si sposano molto tardi. Il tutto, ovviamente, è aggravato dalla pandemia in corso, ma l'andamento era questo anche prima che scoppiasse. L'antropologa Helen Fisher chiama questo fenomeno "slow love" e salverà la generazione Y, che per molti versi ormai è disillusa.

Negli ultimi anni, in molti hanno provato quello che è stato chiamato "miraggio di Tinder", ovvero la speranza di incontrare qualcuno di importante in rete, sulle varie dating app. In molti hanno speso tempo e risorse dietro a conoscenze poco significative, solo per avere il miraggio - appunto - di costruire qualcosa di bello.

Con una pandemia mondiale, il poco tempo a disposizione e l'incertezza economica, mettere su famiglia per le nuove generazioni non è una questione di poco conto. Anzi, è la cosa più difficile del mondo. Parliamoci chiaro: non ci sono più occasioni per incontrare il principe azzurro. Ma secondo l'antropologa non tutto è perduto.

I giovani d'oggi stanno riscoprendo il valore di fare bene le cose e di farle con il giusto tempo (da qui "slow love"). L'esperienza spesso fallimentare dei genitori e le dating app che scoraggiano ancora di più hanno fatto capire ai Millennial che il tempo è prezioso, che è necessario spenderlo con valore. Gli amici più cari, la famiglia d'origine, le passioni, gli hobbies: la generazione Y (e forse anche la Z domani) non ha più voglia di riempire quel tempo con cose inutili.

È così che, invece di andare al supermarket dell'amore e swipare in continuazione, i giovani d'oggi preferiscono aspettare di incontrare qualcuno che sappia valorizzare quel tempo. Fare le cose bene e con cura: è questo quello che salverà i Millennial da loro stessi.

(Fonte: Mashable)