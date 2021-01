Oltre 500 milioni di dati di utenti Facebook venduti agli hacker su Telegram

Oltre 500 milioni di numeri di telefono appartenenti agli utenti di Facebook sarebbero in vendita (per pochi dollari) su Telegram, a disposizione di hacker e malintenzionati.

È stato scoperto un bot automatizzato che consente agli acquirenti di inserire un numero di telefono per ricevere l'ID Facebook dell'utente corrispondente o viceversa. I singoli numeri di telefono vengono venduti al prezzo di 20 dollari, con possibilità di acquistare pacchetti "in offerta" da 10.000 nominativi per soli 5.000 dollari.

I dati in questione (contenenti nomi e numeri di telefono inseriti dagli utenti su Facebook in fase di iscrizione) risalirebbero alla famosa falla del 2019, vulnerabilità già risolta da Facebook nell'agosto dello stesso anno. Quindi non sarebbero recenti, ma rappresentano comunque un rischio per la sicurezza informatica e la privacy degli utenti coinvolti.

«È molto preoccupante vedere un database di quelle dimensioni venduto alle comunità di criminali informatici, danneggia gravemente la nostra privacy e sarà sicuramente utilizzato per smishing e altre attività fraudolente da parte dei malintenzionati», ha dichiarato Alon Gal, co-fondatore e CTO della società di sicurezza informatica Hudson Rock. Gal ha aggiunto: «È importante che Facebook informi i suoi utenti di questa violazione in modo che abbiano meno probabilità di cadere vittime di diversi tentativi di frode».

(Fonte: vice.com)