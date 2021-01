Ikea punta al riuso: venderà i pezzi di ricambio per aggiustare i propri mobili

Perché buttare i mobili quando possono essere aggiustati? Questa era la filosofia dei nostri nonni. Oggi, nell'era dell'usa e getta, sembra un'utopia. Ikea ha voluto riprendere questa buona abitudine e ha deciso di vendere online i pezzi di ricambio della sua mobilia. A breve sarà attivo un sito, infatti, dove chiunque potrà trovare quello che gli serve per donare ai mobili una seconda vita, più bella e lunga della prima.

Dall'azienda svedese fanno sapere che "per prolungare la vita dei prodotti, un aspetto fondamentale è disporre di pezzi di ricambio". E così parte il nuovo progetto, che dovrebbe essere disponibile entro il 2021.

Una cosa è certa, con questa nuova iniziativa Ikea continua nel suo scopo di essere il più sostenibile possibile. A riprova di ciò, in questi giorni il colosso ha annunciato che il 98% del legno utilizzato per la costruzione dei mobili proviene da fonti certificate o riciclate: "In IKEA, vogliamo fare della gestione forestale responsabile la norma, fermare la deforestazione, migliorare la biodiversità e sostenere le persone che dipendono dalle foreste per il loro sostentamento. Le foreste gestite in modo responsabile svolgono anche un ruolo fondamentale nella mitigazione dei cambiamenti climatici. Applicando requisiti rigorosi e collaborando con diverse organizzazioni in tutto il mondo, abbiamo contribuito a far avanzare il settore forestale. Eppure la pressione sulle foreste del mondo e sugli ecosistemi circostanti è in aumento. Ora è il momento di adottare un approccio ancora più olistico per proteggere e supportare queste importanti risorse per le generazioni a venire".