Fattorino Amazon trova un bimbo di 5 mesi "abbandonato" su un marciapiede

Durante il suo quotidiano giro di consegne un fattorino di Amazon ha trovato un bimbo di soli 5 mesi abbandonato nel suo seggiolino sul ciglio della strada. L'uomo, Juan Carlos Flores, non ha avuto alcuna esitazione: ha immediatamente recuperato il piccolo. La storia, fortunatamente a lieto fine, arriva da Houston, in Texas.

In un primo momento il fattorino si è rivolto ai residenti del quartiere, pensando che qualcuno poteva averlo lasciato fuori casa per sbaglio. Poi ha contattato la polizia locale segnalando il ritrovamento. In realtà la polizia era già al lavoro per cercare il piccolo.

Il bambino, infatti, non era stato abbandonato dai genitori, ma dal ladro che aveva rubato l'auto sulla quale il piccolo si trovava. Per poter ritrovare il suo bambino, la madre aveva anche tentato di rintracciare la posizione dello smartphone rimasto in auto.

Grazie al provvidenziale intervento del corriere, il piccolo è stato portato in salvo. Le telecamera di videosorveglianza di un'abitazione hanno rivelato che prima di lui erano passate altre 22 auto, ma nessuno si era accorto del seggiolino e del neonato abbandonato sul marciapiede. Ora le autorità sono al lavoro per rintracciare il sospettato e il veicolo rubato.

(Credits photo: Getty)