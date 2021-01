Trova foto del marito che fa sesso con un'altra e lo accoltella: ma era lei da giovane

Quando ha scoperto alcune foto compromettenti sul cellulare di suo marito, nelle quali lui faceva sesso con una giovane donna, folle di gelosia lo ha accoltellato. Ma le cose non stavano esattamente come pensava, perché la donna nelle foto era proprio lei da giovane.

È accaduto la scorsa settimana nel comune di Cajeme, in Messico. Quando è arrivata la polizia, allertata dai vicini per disturbo domestico, ha trovato l'uomo, identificato come Juan N., pugnalato più volte alle gambe e alle braccia dalla moglie Leonora.

Secondo quanto riferito dalla polizia, la donna, in preda alla folle gelosia, si sarebbe scagliata contro il marito accusandolo e colpendolo, senza dargli neppure il tempo di parlare. Alla fine Juan, mentre veniva accoltellato, è riuscito a strapparle il coltello e le ha spiegato che si trattava di vecchie foto di loro due da giovani che aveva ritrovato in una email che che aveva salvato sul cellulare.

La donna è stata immediatamente arrestata, mentre l'uomo è stato ricoverato in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.

