Avete mai giocato a Jenga in versione alcolica?

Jenga è un classico gioco da tavolo Hasbro amato da grandi e piccoli che consiste nel realizzare una torre sempre più alta di mattoncini che vengono estratti uno ad uno e posizionati in cima fino a quando il tutto crollerà rovinosamente e rumorosamente.

Ebbene, il falegname Brian Calteaux ha pensato di rendere più interessante il gioco. Come? Semplice: aggiungendo alcuni mattoncini speciali che contengono degli shottini alcolici. Ovviamente si tratta di una versione del gioco, chiamata Little Tipsy Jello Shot Tower, destinata agli adulti.

Con l'aggiunta di questa interessante "sorpresa" la partita si trasforma in una vera e propria caccia al tesoro in cui i partecipanti devono scovare i 15 mattoncini speciali che si nascondono tra i 54 tasselli prima che la torre crolli.

Il gioco è in vendita sulla pagina Etsy del signor Calteaux al costo di circa 70 euro. Con un piccolo sovrapprezzo si può anche chiedere l'aggiunta di altri mattoncini speciali per aumentare a 20 o a 30 la possibilità di scovare gli shottini durante la partita. La brutta notizia è che al momento non è prevista la spedizione in Italia.

(Credits photo: etsy.com)