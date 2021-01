Coppia adotta 4 bambini e poi scopre di aspettare 4 gemelli

I protagonisti di questa incredibile storia sono due giovani, Maxine Young, di 30 anni, e suo marito Jacob di 32.

Una tranquilla coppia americana, sposata da poco, che ha sempre desiderato allargare la famiglia e vedere crescere dei bambini. Maxine ha sempre desiderato adottare dei bimbi, e così dopo aver sbrigato delle complesse procedure, è riuscita a prendere due bambini in affidamento ma subito è stato chiesto alla coppia se volessero accogliere anche un altro bambino, e a distanza qualche tempo, anche una bambina. I neo genitori non hanno esitato e così hanno adottato 4 bambini a pochi mesi di distanza.

Ma il destino ha voluto regalare loro un'altra grande notizia. Dopo due anni di tentativi, la coppia si è ritrovata ad aspettare un figlio. Erano quasi in 7... Ma non è finita, dopo due anni è arrivato un altro bebè. Questa volta però la notizia della gravidanza ha lasciato i due giovani senza parole: Maxine aspettava 4 gemelli. Insomma la famiglia si è ampliata così tanto che si sono ritrovati con 9 figli in poco tempo. Una grande gioia per dei genitori che volevano una grande famiglia!