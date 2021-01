La risposta di Gordon Ramsay a una ragazza vegana

Botta e risposta al vetriolo con relativa presa in giro su TikTok. Il protagonista di questo acceso scambio è il popolare chef britannico Gordon Ramsay che ha provocato una signora vegana, ThatVeganTeacher, influencer con 1,5 milioni di follower. La tiktoker ha attaccato lo chef per aver ostentato la carne sul suo canale. Gli ha dedicato anche una canzone: "Se mi chiamerai 'donut' ("stupida"), va bene, basta che tu diventi vegano d'ora in poi".

Un motivetto creato dalla tiktoker per mostrare a Ramsay tutto il suo disappunto per l'ostentazione di piatti a base di carne che il famoso chef crea sui suoi canali social. La donna ha ricevuto tanti like ma altrettante critiche per il suo attacco. La risposta del noto chef è arrivata presto con un video molto esplicativo che puoi vedere qui sotto.

Nel video Gordon Ramsay inizia a mangiare insalata ma alla fine addenta con soddisfazione un hamburger. La risposta dello chef, diventata virale in poche ore, ha già raggiunto 10 milioni di visualizzazioni. In sostanza ha zittito la donna mangiandole un hamburger in faccia: un affronto nei confronti di una vegana.

La risposta dello chef è stata: "Un hamburger di carne è stato consumato nel fare questo TikTok". Rincarando la dose su Instagram: "È un onore che sia stata scritta una canzone su di me... e ora torniamo al mio hamburger di manzo".