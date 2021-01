Vanessa Incontrada criticata: "La pancia piatta nello spot non è la tua!"

Vanessa Incontrada finisce nuovamente al centro delle critiche. Questa volta la conduttrice spagnola è stata accusata di aver tradito il movimento del Body Positivity, di cui si è dichiarata più volte paladina, peccando così di incoerenza.

L'osservazione è arrivata puntuale su Twitter, dove un utente ha fatto notare che la Incontrada ha prestato il suo volto (e solo quello) per la promozione dello yogurt di una nota marca: «Promoter la Incontrada che mangia lo yogurt per varie mattine, inquadrano una pancia piattissima non sua, rinquadrano lei con gli stessi vestiti, ma con pancia coperta. Ma cosa ci vuole a presentare corpi normali, cosa? Che vergogna c’è?».

Usando una controfigura per mostrare una pancia diversa dalla propria (che risponde proprio a quei canoni estetici a cui ha dichiarato di opporsi), Vanessa ha contraddetto i suoi stessi messaggi.

Un'altra utente rincara la dose, citando un monologo in cui la conduttrice sosteneva che "la perfezione non esiste": «È assolutamente impossibile non notare che le protagoniste dello spot siano 2: la Incontrada e la proprietaria della pancia inquadrata. Quindi la perfezione non esiste, ma manco la coerenza mi pare di capire». E poi c'è anche chi afferma: «Vanessa cara, fai pace con te stessa, così confondi chi si batte per il body shaming»

(Credits photo: Youtube)