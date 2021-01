A Liliana Segre è stato intitolato un asteroide

Un asteroide in orbita tra Marte e Giove è stato dedicato alla senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah e alla deportazione nel campo di concentramento di Auschwitz. Si chiama "75190 Segreliliana", come il numero che la senatrice ha tatuato sull'avambraccio da quando aveva 14 anni, ed è un piccolo corpo celeste scoperto alla fine degli anni '90.

La dedica è stata annunciata il 26 gennaio 2021, alla vigilia della Giornata della Memoria, in apertura del convegno "Convivere con Auschwitz", dell'Università di Trieste, confermando la decisione dell'Unione Astronomica Internazionale (IAU). "75190 Segreliliana" è un asteroide di 1498 metri di diametro e di magnitudine assoluta di 15,8, appartenente alla Fascia principale, con un periodo di rivoluzione di 3,74 anni.

Nella motivazione ufficiale della nomina si legge quanto segue: "L'asteroide N. 75190 onora la sopravvissuta ad Auschwitz Liliana Segre che ha dedicato la sua vita alla testimonianza e alla crescita della consapevolezza dell'Olocausto affinché non si ripeta mai più".

Nata il 10 settembre 1930, Liliana Segre è stata nominata Senatrice a vita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel 2018 per i suoi altissimi meriti nel campo sociale. Venne catturata a Milano con la sua famiglia e deportata in Polonia il 30 gennaio 1944, per poi essere liberata il primo maggio 1945. È stata tra i pochi bambini sopravvissuti allo sterminio.