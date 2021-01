In Inghilterra è in vendita una casa con l'ex proprietario seppellito in giardino

In un sito di un'agenzia immobiliare inglese è stato pubblicato un annuncio un po' bizzarro. A Middleton, Leeds, è in vendita una casa con tre camere da letto, doppi vetri alle finestre, pannelli solari e un'alimentazione energetica sostenibile. Fin qui niente di anormale, se non fosse per il fatto che in giardino è sepolto il vecchio proprietario. È tutto vero, secondo quanto riporta il Daily Mail.

I familiari hanno deciso di mettere in vendita questa abitazione rispettando le ultime volontà di chi è nato e morto lì dentro. Un atto di amore che i futuri proprietari dovranno rispettare. Il costo della villetta è di 125 mila sterline, circa 141 mila euro. Se non si conoscono i dettagli, sarebbe un affare decisamente interessante.

Nell'annuncio è scritto a chiare lettere che il vecchio proprietario riposa per sempre nello spazio esterno. Infatti, si legge: "Era il desiderio del defunto di essere seppellito nel giardino della casa dove è nato e morto. Questo desiderio è stato esaudito e la proprietà verrà venduta così com'è".

L'annuncio ha scatenato l'ilarità - e anche il disgusto - degli utenti i rete. Voi ci vivreste?