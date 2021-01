Brigitte Bardot shock: "La pandemia è una buona cosa, regola la sovrappopolazione"

In un'intervista rilasciata alla rivista "Oggi" (che verrà pubblicata domani), Brigitte Bardot ha parlato della pandemia in corso e lo ha fatto con toni che, a giudicare dalle anticipazioni, sono destinati a far discutere.

L'attrice-icona, che si è ritirata a vita privata ormai da anni, è tornata a rispondere alle domande dei giornalisti in occasione della riedizione di una sua autobiografia del 1973.

Nella sua intervista la Bardot ha parlato di pandemia e delle decisioni di governo, e le sue opinioni sono apparse a dir poco "estreme".

«Io sono per un governo autoritario - ha dichiarato l'attrice francese, ex attivista - capace di mettere ordine nel casino in cui viviamo. Quando penso che il governo francese lascia al margine dei poveri cittadini che lavorano duro e che ottengono meno aiuti di tutti questi migranti che ci assalgono, mi fa orrore».

Quando poi l'intervista ha toccato il delicato argomento della pandemia, la Bardot ha affermato: «Temo che il Covid e le altre epidemie che si stanno annunciando ristabiliranno dolorosamente un nuovo ordine. Quando quei 5 miliardi di persone di troppo su questa Terra saranno scomparsi, la natura riprenderà i suoi diritti». Poi, sostenendo che questo virus è una buona cosa, ha aggiunto: «È una specie di autoregolamentazione di una sovrappopolazione che noi non siamo in grado di controllare”.