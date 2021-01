Cannolo e passito sulle monete da 5 euro della nuova collezione numismatica 2021

La Zecca di Stato ha presentato la nuova nuova collezione numismatica 2021 che include 15 diversi soggetti ispirati alla tradizione e alla cultura del nostro Paese.

Tra questi c'è una moneta da 5 euro con la quale la Zecca di Stato ha voluto omaggiare la Sicilia e il suo straordinario patrimonio enogastronomico con due simboli delle eccellenze regionali: il passito e il cannolo alla ricotta. Quest'ultimo, secondo gli storici, avrebbe conquistato addirittura Cicerone, durante un viaggio nell’isola nel 70 a.C. Sull'altra faccia della moneta, insieme alla trinacria, è invece visibile il Tempio della Concordia che sorge nella Valle dei Templi di Agrigento.

Della stessa collezione fa parte anche una moneta da 5 euro che omaggia le eccellenze dell'Emilia-Romagna. I simboli scelti, in questo caso, sono i tortellini e un bicchiere di Lambrusco.

Alfonso Pecoraro Scanio, ex Ministro per le Politiche Agricole, in occasione della presentazione della collezione ha dichiarato: «Le monete dedicate alla Sicilia e all’Emilia-Romagna sono un tributo a due regioni ricche di storia e cultura, ma anche di una tradizione agroalimentare eccezionale. Gli agricoltori che realizzano prodotti di grande qualità e tutti gli artigiani che li trasformano in eccellenze enogastronomiche meritano il plauso e l’amore di tutto il Paese».

Oltre alle eccellenze enogastronomiche, in questa edizione non mancano omaggi a personaggi, avvenimenti storici e artisti simbolo della nostra tradizione e cultura e al personale sanitario che nell'anno appena trascorso è stato impegnato in prima linea nella lotta al Covid-19. A questi ultimi è stata dedicata una moneta da 2 euro raffigurate un uomo e una donna in camice, mascherina e altri strumenti del mestiere.

Le monete della nuova collezione numismatica 2021 possono essere acquistate accedendo al sito della Zecca di Stato e nei punti vendita del Poligrafico e Zecca dello Stato.

(Credits photo: ipzs.it)