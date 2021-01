Genitori uccidono le due figlie: "Risorgeranno entro la mezzanotte”

Il terribile duplice omicidio è avvenuto nella città di Madanapalle, nello stato indiano dell'Andhra Pradesh, nell’est del subcontinente. I coniugi V Padmaja e V Purushotham Naid hanno prima picchiato brutalmente e poi ucciso le loro due figlie, Alekya di 27 anni e Sai Divya di 22 anni.

Secondo la prima ricostruzione riportata dai principali giornali del paese, marito e moglie avrebbero colpito le due giovani a sprangate per poi finirle a coltellate. Sarebbero stati i vicini a chiamare i soccorsi ma, al loro arrivo, non c'era più niente da fare. I corpi senza vita delle due ragazze erano distesi a terra e avvolti in dei sari.

All'arrivo delle forze dell'ordine i due coniugi non avrebbero opposto resistenza e durante l'interrogatorio avrebbero motivato il loro gesto spiegando di essere stati spinti al sacrificio da alcune voci. Marito e moglie si sono anche detti convinti che le due ragazze sarebbero risorte entro la mezzanotte. Ora i genitori delle vittime potrebbero essere sottoposti a perizia psichiatrica.

