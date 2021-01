Pamela Anderson dice addio ai social e spiega il perché

Non è la prima e, probabilmente, non sarà neanche l'ultima. Pamela Anderson ha detto addio ai social network e ha spiegato le sue ragioni in un ultimo lungo post. "Questo sarà il mio ultimo post", inizia così l'ex baywatcher. "Non sono mai stata interessata ai social. E ora che ho sistemato la mia vita, traggo sincera ispirazione dalla lettura e dall’essere nella natura. Sono libera".

"Spero troviate la forza e l’ispirazione di seguire il vostro obiettivo e che non vi facciate sedurre dal tempo perso. Questo è ciò che loro vogliono e possono usare per fare soldi e controllare le vostre menti", ha poi concluso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pamela Anderson (@pamelaanderson)

Negli anni, l'attrice è sempre stata molto attiva: condivideva con i suoi follower foto e video della sua vita, riscuotendo un grandissimo successo. Ma ora dice basta.

Prima di lei anche Harry e Meghan hanno voluto chiudere con i social: le critiche erano insostenibili per loro. Nonché Dua Lipa, che ha deciso di non gestire più in maniera diretta i suoi account.