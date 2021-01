TikTok lancia la nuova tendenza beauty: disegnarsi le occhiaie

Il movimento body positivity insegna che bisogna amarsi per quello che si è, senza cedere alle critiche di chi segue stereotipi di bellezza irraggiungibili e poco sani. L'ultima tendenza beauty che ha fatto capolino in rete riguarda le occhiaie: per millenni le abbiamo coperte, ora invece vanno evidenziate. E chi non ce l'ha, se le disegna.

Come è successo per altri trend, è TikTok che ha lanciato questa nuova moda. Reduce da una notte insonne? Troppo stress per la consegna di un lavoro importante? Niente paura... avere borse e occhiaie sotto gli occhi è cool. Chi le ha di costituzione non dovrà più lottare con una forma di insicurezza fisica, ma potrà sfoggiarle come una delle migliori parti di sé. E questo è perfettamente in linea con i nuovi canoni estetici, che parlano di una bellezza autentica.

Rendere omaggio alle imperfezioni che rendono ogni singolo essere umano unico, è questo messaggio. Su TikTok, quindi, sono apparsi alcuni video che spiegano come segnare il contorno occhi. @daniellemarcan - un vero e proprio guru del make up - usa ombretti o rossetti in formato matita dalle sfumature viola, rosso e blu per ricreare l'effetto stanchezza in volto. "Nel 2021 accetto tutte le mie insicurezze. Magari anche enfantizzandole e portandole con sicurezza", dice la tiktoker.

Si tratta di una provocazione che spinge tutti ad accettarsi come natura vuole.