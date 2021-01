La prossima estate? Per il virologo Crisanti "non sarà come l'ultima"

Si torna a parlare di mare e il virologo Andrea Crisanti avverte subito che la prossima estate "non sarà come la precedente". Secondo l'esperto, infatti, dovremmo essere più cauti rispetto allo scorso anno.

Vuol dire che non si potrà andare al mare? Crisanti spiega che la suddivisione del territorio in zone, con limitazioni differenti, manterrà piuttosto stabile questa situazione intermedia, che comunque conta un numero di casi abbastanza elevato e una mortalità non indifferente. Tra un paio di settimane la mortalità dovrebbe calare lievemente, ma si attesterà sui 300 casi al giorno. Poi aggiunge: "Andremo avanti con le zone fino a che non ci sarà l'impatto del vaccino, quindi verso settembre-ottobre".

Per spiegare che l'estate e il clima più caldo non cambieranno da soli le cose, il virologo evidenzia il caso di Israele (che ha un clima simile all'Italia): il Paese è finito in lockdown per la seconda volta a fine agosto.

Per Crisanti, "se sono chiusi cinema, bar e teatri non si capisce perché dovrebbero esser aperte le spiagge". Un problema che comunque non si porrà, dal momento che sarà necessario mantenere la divisione in zone anche per tutta l'estate.