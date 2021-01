Vuoi contribuire a salvare il Pianeta? Osserva questi "4 passi per la Terra"

L'accordo a tutela della biodiversità redatto 10 anni fa dalle Nazioni Unite non si è tradotto in azioni. Così, in vista della Convention on Biological Diversity che si terrà a maggio, un gruppo di scienziati (provenienti da 22 istituti di ricerca) ha delineato 4 passi (detti "Four Steps for Earth") che aziende, industrie e anche i singoli individui dovrebbero osservare per salvare il Pianeta e combattere la perdita di biodiversità.

I 4 passi consistono in 4R:

Refrain: ovvero "evitare" azioni che impattino negativamente sulla natura;

ovvero "evitare" azioni che impattino negativamente sulla natura; Reduce: ovvero "ridurre" al minimo i danni causati da azioni negative inevitabili;

ovvero "ridurre" al minimo i danni causati da azioni negative inevitabili; Restore: ovvero "ripristinare" i danni causati alla natura;

ovvero "ripristinare" i danni causati alla natura; Renew: ovvero "rivitalizzare" la natura e migliorare gli ecosistemi danneggiati.

È fondamentale ricordare che anche i singoli cittadini possono fare la propria parte mettendo in pratica scelte consapevoli (negli acquisti e nelle scelte alimentari, ad esempio). Nel documento, pubblicato sulla rivista One Earth, i ricercatori hanno illustrato diversi esempi di applicazione.

Il modello delle 4R contiene delle semplici regole che, applicate correttamente, possono davvero contribuire a salvare la biodiversità e, quindi, il nostro Pianeta.

(Fonte: greenme.it)