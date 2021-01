La camera della bambina è letteralmente invasa da ragni cacciatore: il video è agghiacciante

Dopo aver parlato di enormi ragni cacciatori che suonano al campanello di casa nel bel mezzo della notte e di ragni giganti adottati, torniamo a parlare di aracnidi.

Qualche giorno fa l'utente di Twitter Petie R ha postato sul suo account delle foto che hanno fatto rapidamente il giro dei social e che immortalano una camera da letto completamente invasa da queste creaturine.

Nella didascalia che accompagna le foto si legge: "Gaaaahhhhhhhh, una mia amica a Sydney è appena entrata nella stanza di sua figlia e ha trovato questo".

Immediata è stata la reazione di tantissimi utenti. Qualcuno ha commentato: "È successo. Ci credo senza alcun dubbio". Qualche altro, più scettico, ha invece insinuato il sospetto che le foto potessero essere frutto di Photoshop. Così, per sciogliere qualsiasi dubbio, l'utente ha postato il video che mostra la stessa ripresa.

So, for everyone saying it's Photoshopped, here is her actual video. pic.twitter.com/2Zcro0nra7