Le avete viste le Adidas dedicate a Yoda?

Continuano le collaborazioni che ci piacciono. Stanno per arrivare le iconiche Stan Smith dedicate a Star Wars e più precisamente al Maestro Yoda. Adidas Originals x Star Wars è una nuova collezione rivolta a tutti gli amanti di Guerre Stellari. Si presentano in tutto e per tutto come le sneakers originali, sono realizzate in pelle bianca e Primegreen. Ma non solo, pare che almeno il 40% dei materiali usati è di riciclo.

Sulle una delle strisce presenti sul lato del piede è riportata la frase, laminata in oro, "There is no try", ripresa da "L’impero colpisce ancora". Sulla linguetta verde del tallone, invece, è raffigurato il volto di Yoda e l'intersuola è beige proprio come il suo vestito.

Con questo modello, l'azienda è al terzo modello creato per celebrare e omaggiare Star Wars. I più appassionati ricorderanno le Top Ten Hi dedicate a Boba Fett e le Stan Smith dedicate a Luke Skywalker. Lo scorso anno l'Adidas aveva lanciato le UltraBOOST, scarpe dedicate sempre al Jedi.