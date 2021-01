Cos'è Clubhouse, il nuovo social network dove si comunica solo con messaggi vocali

La nuova mania social si chiama Clubhouse. Si tratta di un social network dove l'unico modo per comunicare sono i messaggi vocali. Niente più post, quindi, niente più foto, video e condivisioni. La piattaforma, creata ovviamente nella Silicon Valley, ha visto la luce all'inizio della pandemia, sta muovendo i primi passi e ad ora conta solo 2 milioni di iscritti, ma le previsioni sono più che ottimistiche: potrebbe diventare, infatti, lo strumento social più utilizzato... possiamo dire addio a Facebook, Instagram e Twitter?

I messaggi vocali negli ultimi tempi hanno registrato un grandissimo successo: sono pratici come un sms e diretti come una telefonata. In più la potenza espressiva della voce umana li rende un metodo di comunicazione efficace. Clubhouse è nato proprio così.

I fondatori della piattaforma sono Paul Davison e Rohan Seth, che hanno raccolto 12 milioni di euro per la loro startup, che oggi vale 1 miliardo di dollari. Un sogno che si avvera.

In Italia è possibile scaricare l'app solo da iPhone. È ancora in fase closed beta, per cui alcune funzioni potrebbero non essere disponibili prima che esca la versione ufficiale. L'iscrizione è su invito da parte di un utente già attivo. In America stanno iniziando a usarla personaggi famosi, del calibro di Oprah Winfrey, Drake, i comici Kevin Hart e Chris Rock, e Ashton Kutcher.

Una volta iscritti, si potrà accedere a una stanza (room) dove si può conversare su un determinato argomento. L'argomento è scelto attraverso un algoritmo in base agli interessi degli utenti. Il meccanismo alla base è un po' quello dei gruppi di Facebook o dei forum.

C'è, però, una questione ancora da affrontare. Il controllo dei contenuti offensivi sarebbe più complesso per la natura stessa dei messaggi. L'app è ancora in fase di test, per cui i fondatori dovranno risolvere questo dettaglio al meglio.