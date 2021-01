Scoperta una roccia vulcanica che assomiglia a Cookie Monster in modo assurdo

In Brasile - più precisamente nella regione del Rio Grande Do Sul - è stata fatta una scoperta davvero bizzarra. Un geologo, Mike Bowers, ha trovato una roccia vulcanica dalla forma ovale che, una volta aperta a metà, somigliava a Cookie Monster, simpatico personaggio immaginario del Sesame Street.

Questo tipo di formazione si chiama agate, composta prevalentemente da calcedonio e quarzo di diversi colori. Oltre alla buffa espressione al suo interno, la scoperta è interessante perché questo tipo di pietra per formarsi può metterci anche diversi milioni di anni, soprattutto quando si trova all'interno di rocce vulcaniche e metamorfiche. Non è inusuale trovare certe somiglianze in natura, ma un livello di perfezione del genere è davvero difficile.

Vista la particolarità, la roccia ha ricevuto molte richieste di acquisto... che hanno raggiunto anche cifre a tre zeri.

Guardate il video e non crederete ai vostri occhi.