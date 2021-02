Truffata online, donna perseguita il finto venditore fino ad ottenere il rimborso

"Come ho truffato un truffatore": così inizia il dettagliato racconto postato su Twitter da una donna americana diversamente abile di nome Brittany Everette, che credeva di aver fatto un affare acquistando online da un privato una delle introvabili PlayStation5.

Brittany ha raccontato di essere stata contatta da un uomo che diceva di voler vendere al prezzo di 450 dollari la PS5 Digital Edition che gli era stata regalata per sbaglio dalla fidanzata. I due si erano accordati per l'invio di un anticipo (metà dell'importo pattuito) con saldo alla consegna. Ma poco prima della consegna aveva richiesto in anticipo il saldo per pagare le spese mediche della figlia malata. Per tranquillizzare Brittany, le aveva anche inviato le ricevute di spedizione. Così la donna si era fidata e aveva pagato.

How I Scammed A Scammer Part 1:



Ok so boom.

This guy (we’ll call him Henry) reached out to me saying he was selling his ps5 digital edition that his fiancé gifted him because it was the wrong version. He was selling it at the regular price too.