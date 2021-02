Donne in volo dagli USA all’India sorvolando il Polo nord

Se vi chiedessero di disegnare a bruciapelo l’equipaggio di un aereo probabilmente disegnereste un pilota e le sue hostess.

Fortunatamente oggi non è sempre così, anzi, oltre a esserci molti steward di volo, ci sono molte piloti donna! E se questo è più facile da immaginare nei paesi più progressisti dell’occidente, fa ancora più piacere sapere che il caso di cui vi parliamo riguarda una compagnia aerea indiana!

Tutte donne i membri dell’equipaggio a bordo del Boeing 777 del volo AI-176 di Air India dell’11 gennaio: il più lungo volo commerciale senza pause mai effettuato da una compagnia indiana. Diciassette ore da San Francisco a Bengaluru, passando sopra il Polo Nord in una rotta più ecologica sperimentata per la prima volta, risparmiando 10 tonnellate di carburante. Insomma un successo su tutta la linea per la comandante Zoya Aggarwal assieme a Papagari Thanmai, Akansha Sonaware e Shivani Manhas.



Un tempo il settore aviazione era popolato quasi interamente da uomini piloti e donne hostess, ma le cose a livello globale non sono cambiate molto, solo il 5% dei piloti è donna!

L’india è una mosca bianca con un 12% di pilote. La stessa co-pilota Papagari in un’intervista alla Cnn ha dichiarato il suo entusiasmo: “Ormai tra noi e gli uomini non c’è più alcuna differenza”. Un’affermazione ambiziosa che lascia però ben sperare. Un balzo avanti è stato fatto nel mondo dell’aviazione, dove tutto si muove velocemente, è il caso di dirlo.

Ora speriamo che il cambiamento decolli anche in settori in cui il gender gap è ancora molto presente: politica, ricerca scientifica e imprenditoria, ad esempio.