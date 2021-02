Al via la Lotteria degli Scontrini sugli acquisti con pagamenti elettronici

Parte oggi tra curiosità e critiche di alcuni commercianti, la cosiddetta lotteria degli scontrini.

L’iniziativa di Stato che prevede estrazioni e premi sia per chi compra che per chi vende. Per ottenere un biglietto virtuale valido per l’estrazione, basta fare acquisti di beni e servizi di almeno 1 euro e pagarli con carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate o app. Sì, quindi, ai vari servizi come Satispay & co e no ai contanti. Ricordiamo, infatti, che l’iniziativa nasce nell’ottica di combattere l’evasione fiscale e favorire il passaggio ai metodi di pagamento elettronici, non per nutrire la dipendenza dal gioco d'azzardo! Ogni euro speso corrisponde a un biglietto virtuale. Più si spende, maggiori sono le possibilità di vittoria.

La prima estrazione mensile sarà l’11 marzo e in questa occasione verranno attribuiti 10 premi da 100.000 euro tra gli acquirenti e 10 premi da 20.000 per gli esercenti, a questa estrazione parteciperanno tutti gli scontrini trasmessi al Sistema Lotteria durante il mese di febbraio. A giugno oltre all’estrazione mensile, inizieranno le estrazioni settimanali che daranno 15 premi da 25.000 euro ai clienti e 15 da 5.000 euro ai venditori. E, dulcis in fundo, a inizio 2022 è prevista la super-estrazione annuale che regalerà 5 milioni di euro a un fortunatissimo acquirente e 1 milione di euro a un esercente, anche lui baciato dalla fortuna digitale.

Occhio però, per partecipare non basta entrare nei negozi e chiedere i biglietti della lotteria, non è facile come alla pesca di beneficenza dell’oratorio. Occorre prima andare sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it e richiedere il vostro codice lotteria, associato al codice fiscale che inserite, non vale mettere anche quello dei figli minorenni per avere più possibilità di vincere, però. Possono partecipare alla lotteria solo i maggiorenni!

Buona fortuna a tutti! Se mai doveste vincere vi arriverà una semplice PEC, ma i più tradizionalisti in assenza di posta certificata possono richiedere l’invio di una semplice raccomandata, e per una volta, non sarà una multa!