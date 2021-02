Buona giornata della marmotta a tutti: ecco il significato

L’unico motivo per cui questa bizzarra festa è giunta fino a noi, ed è celebre nel mondo, è la sua citazione nel film del 1993 Ricomincio da capo. Nel film Bill Murray è costretto a rivivere la stessa giornata all'infinito e si dà il caso che quella che rivive sia proprio la giornata della marmotta!





L’usanza prevede l’osservazione del roditore, una marmotta di nome Phil nello specifico, alla fine del periodo di letargo invernale. Se la marmotta uscendo dalla tana vedrà la sua ombra (in una giornata di sole) si spaventerà e tornerà nella tana; questo farebbe presagire che l’inverno durerà ancora sei settimane. Se la marmotta non vede l’ombra, in una giornata nuvolosa, la uscirà a caccia di cibo e l’inverno finirà prima.



Il giorno della marmotta ha in realtà una lunghissima tradizione: ufficialmente è datata 1886!

Le sue radici risalgono agli antichi popoli di lingua germanica emigrati in Pennsylvania nei primi anni dell’Ottocento. Emigrando portarono con loro tutto il sapere popolare per le previsioni del tempo con metodi pseudo-scientifici, che di scientifico avevano già poco allora. Mentre nel nostro continente si era soliti osservare tassi e orsi per prevedere le evoluzioni del meteo, in Pennsylvenia si passò all’osservazione della marmotta, per questioni di diffusione e necessità.



Ancora oggi la tradizione è vivissima e per adattarsi ai tempi moderni e alla situazione pandemica, l’osservazione della marmotta quest’anno si farà online! C'è grande attesa intorno all'uscita di Phil nel momento in cui metterà fuori il musetto, guarderà il mondo nel bel mezzo di una pandemia, la videocamera puntata addosso per trasmettere la diretta... facile pensare che il primo pensiero sia quello di tornarsene in letargo e tornare fino a quando le cose non andranno meglio, o per lo meno farà più caldo. Coraggio Phil!