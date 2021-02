Julia Roberts e la bizzarra storia della sua apparizione in Friends

Gli attori celebri apparsi in Friends sono numerosissimi, anche grazie alla longevità e al successo della serie. Tra tutti spicca il nome della diva Julia Roberts, ma come finì a fare un cameo nella famosissima serie tv?



La puntata in questione era The One After the Superbowl, una puntata ricca di ospiti e dedicata all’evento più popolare degli States, il Superbowl appunto. Quell’episodio del 1996 segnò un record assoluto di ascolti per la serie. Nella puntata, Julia Roberts interpreta Susie Moss, un'ex compagna di scuola di Chandler.

Il simpatico aneddoto di come ci sia finita è stato svelato da alcuni autori e produttore telefilm in un’intervista rilasciata all’Hollywood Reporter. I dettagli più interessanti arrivano dalle parole di Kevin Bright, produttore esecutivo di Friends, che svela come inizialmente la Roberts non avesse nessuna intenzione di prender parte alla puntata. A chiederle di partecipare fu proprio Matthew Perry, interprete di Chandler, che all’epoca faceva il galletto con la Roberts. Lei rispose in maniera poco incoraggiante all’invito professionale: “Scrivimi un articolo sulla fisica quantistica e lo farò”. Detto, fatto. Matthew si mise di buona lena e il giorno seguente le inviò un fax con la tesina di fisica quantistica scritta di suo pugno (e che saremmo molto curiosi di leggere).

La Roberts non potè che cedere all’ironia del fascinoso Chandler e il set della puntata fu l’occasione per lui di affondare il colpo nel cuore della seducente Pretty Woman. Gli autori raccontano di quanto lei fosse divertita da tutte le sue battute, che a onor del vero non erano però scritte da lui, non come la geniale tesina di fisica, insomma. Ad ogni modo i due continuarono a frequentarsi anche fuori dal set e per quasi un anno intero, prima di buttarsi rispettivamente in altre relazioni. Probabilmente la fisica non bastò, ci voleva più chimica!