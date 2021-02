Addio al centenario "Captain Tom" simbolo della lotta al Covid in Gran Bretagna

Thomas Moore, soprannominato "Captain Tom", il 20 aprile scorso, aveva festeggiato i suoi 100 anni compiendo 100 giri della sua casa con il solo aiuto di un deambulatore e in pieno lockdown. Con questa iniziativa aveva ispirato una raccolta fondi contro il Covid e in favore della sanità pubblica della Gran Bretagna. La raccolta aveva fruttato ben 30 milioni di sterline grazie alla sua determinazione!

Lui già veterano della Seconda Guerra mondiale in Indie e Birmania, era stato insignito del titolo di “sir” da sua maestà la Regina Elisabetta proprio per la bontà delle sue gesta e grazie all'interessamento di Boris Johnson.



Nei giorni scorsi è stato ricoverato all’ospedale di Bedford ed è morto il 31 gennaio per una polmonite dovuta al Covid19, contro cui aveva tanto lottato come benefattore. Le figlie, Hannah e Lucy, sono state con lui fino alla fine, ricordando i momenti felici passati insieme. Hanno poi lasciato una dichiarazione che racconta comel’ultimo tratto di vita di Sir Tom Moore sia stato inaspettatamente felice: L'ultimo anno della vita di nostro padre è stato a dir poco straordinario. È ringiovanito e ha sperimentato cose che aveva solo e sempre sognato di poter fare