L'orologio dell'Apocalisse si ferma a 100 secondi dalla fine del mondo, dopo il Covid

L’iniziativa risale all'inizio della Guerra Fredda e precisamente al 1947. Gli scienziati della rivista Bulletin of the Atomic Scientists crearono l’orologio metaforico che misura il tempo mancante alla fine del mondo, prevista per la mezzanotte. Nei suoi oltre 70 anni di vita si sono registrati tantissimi spostamenti di lancette per evidenziare ogni evento che apporta danni irreparabili all’umanità, come ad esempio i cambiamenti climatici.

Ultimo spostamento nel 2020, quando le lancette furono posizionate a 100 secondi dalla mezzanotte. La decisione da parte dei 20 esperti coinvolti, tra cui 13 premi Nobel, è dovuta proprio alla pandemia di Covid19. Se da un lato il mondo intero si è trovato del tutto impreparato ad affrontare la situazione di emergenza sanitaria globale ed è mancata la cooperazione internazionale e una politica basata su basi scientifiche forti; dall’altra ci sono stati dei segnali positivi. Uno tra tutti l’elezione di Joe Biden alla Presidenza degli Stati Uniti d'America. Con lui l'ambiente torna a essere un argomento centrale dell’agenda di governo internazionale. Biden ha, infatti, immediatamente riportato gli USA al rispetto dell’accordo di Parigi sul clima, discostandosi nettamente dal suo predecessore Trump.

Ellen Johnson Sirleaf, premio Nobel per la pace ha dichiarato: Gli ultimi dodici mesi sono serviti a rafforzare i messaggi che il Bulletin of the Atomic Scientists ripete da decenni: è solo attraverso l’azione collettiva e una leadership responsabile che possiamo garantire un pianeta pacifico e abitabile per le generazioni future. La nuova presidenza di Joe Biden ha la possibilità di riaffermare gli impegni degli Stati Uniti. Non c’è altro modo per l’umanità di superare i pericoli posti dalle pandemie, dai cambiamenti climatici e dal rischio di una guerra nucleare “.



I riferimenti al celebre orologio non mancano anche nella cultura musicale rock. Nel 1984 gli Iron Maiden nell'album Powerslave includono il brano 2 Minutes to Midnight, che fu anche il singolo di lancio del disco che voleva dire a gran voce NO a qualsiasi tipo di guerra. Successivamente furono i Linkin Park a esprimere il loro dissenso per armi nucleari e conflitti armati con l'album Minutes to Midnight, pubblicato nel 2007.