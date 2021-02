Planking challenge: un'altra sfida che mette in pericolo la vita di giovanissimi e automobilisti

A Gallipoli è in corso una sfida social ad altissima tensione (e scarsa intelligenza). In un gruppo Facebook dedicato ai residenti del Paese salentino è spuntato un avvertimento per gli automobilisti, cioè quello di fare attenzione a un gruppo di giovanissimi che sta provando a metter in pratica una challenge per i social. I ragazzini, tra i 10 e 12 anni, a quanto emerso dalla segnalazione, si divertirebbero a sorprendere gli automobilisti sbucando all’improvviso e tentando di saltare sulle vetture per accomodarsi seduti sul cofano delle auto. Per aggiungere un ulteriore pizzico di adrenalina, la sfida avviene al buio, tra le 20 e le 21.

La segnalazione è stata ripresa dal Nuovo Quotidiano di Puglia che riporta: “Vorrei segnalare agli automobilisti che in Viale Europa ci sono ragazzini tra i 10 e i 12 anni che si nascondono dietro le auto parcheggiate e appena vedono i fari di un’auto si buttano letteralmente in mezzo alla strada”



Quella di saltare sui cofani delle auto è una tendenza precisa che ha il nome di Planking challenge e che in Italia aveva già avuto dei precedenti nella città di Napoli. Per ora non ci sono state formali segnalazioni alla polizia di Gallipoli, rimane alta l’allerta tra gli automobilisti. Da oggi oltre a fare attenzione a dare precedenza a destra, schivare i monopattini elettrici che viaggiano senza regole in ogni direzione, non investire anziani che osservano i cantieri a bordo strada, dovranno anche fare attenzione a schivare incoscienti ragazzini che tentano di sedersi sul cofano delle loro auto in corsa. Questo sembra essere un ottimo quadro per favorire la green economy e dire addio per sempre alle automobili: guidare è sempre più stressante!