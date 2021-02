Oggi Pietro Taricone avrebbe compiuto 46 anni

Sono passati 11 anni dalla sua morte, che lo ha portato via a soli 35 anni durante un volo con il paracadute. Ne avrebbe fatti 46, oggi, il 4 febbraio 2021.



Pietro “o guerriero” era diventato famoso grazie alla prima edizione del Grande Fratello, quando i protagonisti non erano vip, ma gente assolutamente comune. Correva l’anno 2000, a presentare lo show c’era Daria Bignardi e il format era già dato per vincente dopo l’edizione olandese “Big Brother”. E così fu. Era un esperimento sociale e uno show televisivo insieme. I partecipanti non sapevano ancora che sarebbero andati incontro a una fama spropositata. Certo le luci della ribalta si sono spente velocemente per molti di loro. La stessa vincitrice Cristina Plevani è tornata alla sua vita normale, così come Salvo “il pizzaiolo”, arrivato secondo. Molto conosciuto è ancora, ma per altri motivi, Rocco Casalino che anzi ha guadagnato la sua fama più come portavoce dell’ormai ex Presidente Conte che come personaggio televisivo.



Il sogno nel cassetto di Pietro, invece, era diventare attore, e proprio grazie all’esperienza nel GF e agli anni di studio successivi, c’era riuscito. Al cinema partecipò al film di Gabriele Muccino, Ricordati di me e nel 20056 fu tra i protagonisti della serie ai vigili del fuoco, Codice rosso, in cui recitò con Alessandro Gassman e Ilaria Spada. Poco prima della sua scomparsa aveva recitato nella miniserie Baciati dall’amore che andò poi in onda dopo la sua morte. Il 28 giugno nel 2010 per una manovra sbagliata durante l’atterraggio con il paracadute avvenne la disgrazia che lo portò via dalla moglie Kasia Smutniak e dalla figlia Sophie, nata nel 2004 dalla loro unione.



Lui stesso si definiva cosi: "Sono un personaggio di rottura: o tanto amato o tanto odiato."

Noi siamo sicuri che sia più vera la prima ipotesi.