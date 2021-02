Muore il fratello di Dayane Mello, a rischio la continuazione del GF vip?

Dayane Mello ha lasciato la casa del Grande Fratello VIP ma solo per poche ore e per circostanze straordinarie. La produzione ha, infatti, concesso l’uscita per renderla partecipe della tragica notizia della morte del fratello in un incidente d’auto in Brasile. Il fratello, Lucas Mello, avrebbe compiuto 27 anni tra poco.

Nonostante tutto la modella ha deciso di restare dentro la casa e continuare la gara. “Non posso tornare in Brasile”, ha spiegato ai compagni della casa. In effetti con le attuali restrizioni dovute al Covid19 la modella sarebbe sottoposta a quarantena obbligatoria non potendo partecipare così al funerale o vedere i parenti.

“Era il mio cucciolo, non lo vedevo da 4 anni. Gli avevo parlato per l’ultima volta prima di entrare nella Casa. Perdere un fratello è un dolore immenso”. La modella si è sfogata così con i suoi compagni di avventura che sono diventati per lei come una famiglia. Lei stessa ha spiegato il rapporto complicato avuto con la mamma e l’importanza, invece, dei numerosi fratelli che ha. Per offrirle un po’ di conforto e aiutarla nell’elaborazione del lutto, tutti i vip della casa hanno organizzato una veglia funebre in ricordo di Lucas.

La notizia ha ovviamente scosso gli equilibri della Casa e del gioco, tanto che gli stessi partecipanti hanno proposto di finire qui il programma e devolvere tutto il montepremi a Dayane e alla sua famiglia, designandola così vincitrice. Vediamo come andrà a finire la vicenda e se la proposta, partita da Tommaso Zorzi, verrà presa in considerazione dalla produzione.