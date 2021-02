Uno scatto (hot) da 1 milione di like per l'attrice di Frida

Il nome completo è peggio di uno scioglilingua, Salma del Carmen Hayek Jiménez-Pinault, la sua bellezza, invece, è semplice e pulita. L’attrice messicana non è solo bella, però, ma anche molto dotata come interprete, tanto da essere stata candidata all’Oscar per migliore attrice nel 2003 con il film Frida, la storia romanzata di Frida Kahlo, personaggio oggi simbolo del femminismo contemporaneo. La stessa Salma si è fatta portavoce di battaglie per la parità di genere, oltre che di campagne umanitarie.

Insomma un personaggio dalle molte sfaccettature e tutte ammirabili. Lo sanno bene i suoi 17,2 milioni di fan che la seguono su Instagram. Recentemente ha regalato ai suoi seguaci uno scatto per riportare tutti alla bella stagione. Il richiamo nostalgico ha funzionato; l’attrice avvolta in un costume nero con piume e distesa nelle accoglienti acque di una piscina ha riscosso un “discreto” successo nello scatto in questione: quasi un milione di like!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salma Hayek Pinault (@salmahayek)



Sarà che abbiamo tutti voglia di viaggiare visto che in questo periodo è già un miracolo uscire di casa, oppure che sognare di sguazzare in una piscina dall'acqua riscaldata non costa nulla. Qualsiasi sia la ragione, ci auguriamo un milione di foto come questa!